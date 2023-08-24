香港資深藝人曾志偉近年入主TVB成為總經理，不僅參與節目企劃，更親自出陣當主持人，在演藝圈是重量級人物。近日他來台開刀手術順利，目前正在恢復中，但還無法回到幕前工作，但近日卻爆出曾志偉接任香港電視台TVB總經理2年半以來，收視不理想，虧損高達4.06億港幣（約16.7億台幣），他與TVB主席許濤為此將離職，對此TVB也回應了。

曾志偉18日傳出因動脈瘤住院開刀，曾志偉表示自己每年都會到台北接受身體檢查，而這次檢查時發現有一條血管脹大了，醫師建議他馬上裝支架，所以就裝了支架，過程一切順利，也感謝大家的關心。對此，曾寶儀經紀人也證實「裝了一個支架」，透露手術很順利，至於其他詳細病況則低調不願多談。

豈料，近日傳出曾志偉接任香港電視台TVB總經理2年半以來，收視不理想，儘管曾志偉親自主持招牌綜藝《獎門人》系列節目，也找大牌明星為各節目助陣，但一直無法轉虧為盈，引此想辭職負責。據《東網》指出，78歲的何定鈞曾擔任TVB的總經理及董事，退休18年被邀請重出江湖接任TVB高層，他受訪也表示正在考慮中，但由於年紀大，不會全職接任。此外，TVB也考慮找港星陳百祥及外面的製作公司接手節目營運，但陳百祥否認有此事。

對此，TVB深夜發聲明否認報導中所指有關曾志偉及許濤辭職的「人事變動」及「廠房調配」完全沒有根據，他們保留法律追訴權利。