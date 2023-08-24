數位發展部將於本月27日掛牌屆滿一年，然而其執行政院打詐政策效率低落，屢遭立委批評，另數位身分證、媒體議價法案、個資保護相關規劃也挨轟沒著落，或仍在研議當中。近日也有許多網友不滿數位部成效，紛紛怒批「數位素餐」、「200億又蓋樓，結果又養了一堆冗員」、「酬傭部門，酬傭部長，能有什麼作為？」

民眾原本期待數位部成立後至少會對防詐推廣，展現高超反制能力，卻是狠被詐團擊敗。國民黨立委賴士葆就曾抨擊NCC、金管會及數位部等政府部門怠忽職守，使得台灣成為詐騙之島。而P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙時，綠委高嘉瑜也曾怒批金管會、數位部互相推卸責任，根本是在擺爛。

另民眾黨立委邱臣遠過去更曾批，數發部正式掛牌後，部長唐鳳表示112年度預算高達217億元，總編制員額600人，其中300人為約聘人力。創下過去公務機關的用人先例，導致爭議越描越黑，風暴越滾越大。此外，數位部的中繼辦公室花了上億元，其中包括租金7000萬、裝潢3000萬，也引起各界譁然。

另明年度中央政府總預算案將於行政院會23日拍板，歲入2.7兆元、歲出2.88兆元，邱臣遠也點名，「數位部成立1年來，國內資安問題頻傳、網路詐騙案件頻傳、受害者不計其數，實有愧對國人期待，不排除凍結或刪減預算。」

對於數位部成效不彰，《中時新聞網》、《PTT》網友們也紛紛留言怒轟，「國家詐騙隊 」、「小英跟賴清德支持度高算政績吧 」、「根本胡說，難到面線點餐不是嗎？」、「如果是預算不夠，中央再補助8000億不就解了」、「酬庸不需政績，跟農業部一樣」、「還沒有方向就可以成立部會？行政院不用被彈劾？」