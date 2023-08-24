●在通膨升高、需求放緩等擔憂籠罩下，周三運動用品股逆勢走低。投資人對中國消費力道復甦乏力以及商品庫存增加感到擔憂，Nike周三再跌2.7%，連跌第10天，創下該公司自1980年12月IPO以來最長的連跌記錄。

美國體育用品和運動鞋零售商Foot Locker營收下滑且今年來第二度下修財測，周三股價重挫28.3%，創下其歷來最大單日跌幅。Wedbush分析師Tom Nikic表示，Foot Locker的財報可能成為Nike的一個重要信號，因為Foot Locker通常會提供各品牌的業務表現。

前一日迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）股價崩跌24%，創下歷來最大單日跌幅，並拖累其合作夥伴Nike股價下挫。該運動用品零售商上季業績意外疲弱並下修全年獲利展望，而部分原因竟是門市的偷竊案增加。分析師表示，迪克的業績表現證明美國消費支出承壓。

●Peloton周三股價崩跌22.60%，其第四財季每股虧損68美分，超出分析師預估的每股虧損38美分，且因最近的召回行動導致新訂戶下滑。

●輝達（Nvidia）周三盤後漲近10%，站上516美元，再創歷史新高，使其市值暴增約1,100億美元，達到1.27兆美元，進一步擴大其作為全球最高身價晶片製造商的領先地位。輝達第二財季（截至7月30日）營收翻倍成長、獲利更暴增逾4倍，且第三財季財測優於市場預期，更宣布250億美元庫藏股計畫。