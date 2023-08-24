目前中國市場評價低於歷史平均，亦較其他亞洲市場具吸引力，如MSCI中國指數預測本益比約10倍，低於過去十年平均的11.4倍，相對亞洲其他市場折價亦接近20年來最大幅度。同時，大部分產業獲利週期已觸底，市場預測中位數也顯示，MSCI中國指數2023年及2024年獲利增長有望達到雙位數。

然而，投資人仍需保持審慎。雖然反映市場價值和獲利趨勢的指標展現正向前景，卻未能反映中國市場豐富多元的驅動力，市場的潛在投資契機分散，突顯由下而上主動投資策略的重要性。

兩大因素為中國市場提供潛在支持及復甦前景。其一，中國政府表明將透過廣泛持續的措施支持經濟穩步增長及加強投資人信心。儘管政策推力為經濟復甦關鍵，惟不可忽略政府平衡短期和長期經濟目標的態度。政府為提振房地產市場已推多項措施，包括壓低房貸利率和放寬購房要求，為房地產帶來支撐。調整房貸利率進一步對家庭提供直接支持，預期可更有效刺激消費，從而拉動經濟復甦。惟目前在房地產投資依然疲弱下，投資房地產企業仍需審慎。預期中國不太可能推出大規模刺激經濟政策，因政府傾向推出針對性措施，將經濟驅動力從基建和房地產轉向製造業及消費。

其二，根據富達的實地調查研究評估，部分產業及企業的韌性優於宏觀經濟指標所反映的情況，部分長線投資前景依然可期。即使經濟放緩，產業仍在整合，市場領導者正獲取更大的市占。受惠本土替代及價值鏈向上游轉移，兼具議價能力的企業目前評價尤具吸引力。

消費者被壓抑的需求仍在。隨著不同價位的消費選擇增加，消費者可依喜好更準確地分配支出。著重消費體驗、健康意識提升和高端化等趨勢持續。低價消費市場強韌，高端奢侈品消費市場亦顯現復甦跡象。金融業，尤其保險業，持續受惠於滲透率提升。此外，能提供價值的產品或服務、穩健的品牌、與買家保持良好溝通的企業，皆可望繼續增長。

中國市場出色的科技創新步伐，加上人口老化和能源轉型推動產業自動化，持續為投資人提供具吸引力的投資機會。當中許多產業於政府發展藍圖中，也屬具有策略地位的核心產業。