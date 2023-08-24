一名蕭姓男子與女友小美分手隔月，邀小美與友人一起喝酒，事後蕭男送小美回租屋處時，見到她不斷與一名男子講電話，而且笑聲連連，讓蕭男醋意大爆發，竟將她壓在地上進行指侵。蕭男事後賠償31萬，並獲得小美原諒，依強制性交處1年6月徒刑，緩刑4年。

根據判決書，蕭姓男子與前女友小美於民國111年10月間分手。但蕭男在隔月邀了小美與友人等一起外出相聚飲酒後，由蕭男陪同小美一同返回她租屋處，但是回到住處後，小美不斷與另一名男子講電話聊天，甚至笑聲連連，讓女蕭男醋意大發。

當場蕭男就與小美大吵，接著竟然以身體將她壓於地上，不顧小美推擠反抗，壓制她雙手，並強行進行指侵，小美在蕭男離去後，立刻報警。

法官審理後，認為蕭男明知小美無意願與之發生性關係，竟違反其意願以指侵方式為之，使小美身心飽受煎熬，但念及蕭男犯後坦承犯行並賠償小美31萬，達成調解，依強制性交處1年6月徒刑，緩刑4年。