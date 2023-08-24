捷絲旅台南館歡慶開幕二周年，即日起祭出優惠住房專案鼓勵國內外旅客來趟台南悠閒之旅，官網預訂「一起享優惠住房專案」贈餐飲招待券及涮嘴成功薏米花，老顧客訂房加碼贈最高每晚折價400元，另推出「二天一夜‧唇唇欲丼住房專案」，入住網美最愛鼓城套房，還可品嘗捷食藝最新精緻丼飯套餐，主廚嚴選伊比利豬、海膽、廣島牡蠣、魚子醬等豪華海陸食材，三款丼飯恣意選擇給旅人奢華舒適的住宿體驗，官網訂房再享加購高鐵票七折起優惠。

捷絲旅台南館營運兩年迄今獲不少國內外旅客好評，復古糖廠風格融合時尚設計令人印象深刻，絕美戶外泳池營造輕鬆度假氛圍，台南晶英星級主廚團隊進駐的捷食藝餐廳更是榮獲全台十大人氣旅宿早餐。今年周年慶活動以「迎新友、謝老友」之心意，祭出「一起享優惠住房專案」，旅客於官網完成含早餐之平日訂房就送百元餐飲招待券，每晚最高贈送400元，憑券可至台南晶英酒店館外餐飲據點「幸福製造所x小覓秘」及「茶薈知事官邸」折抵輕食調酒消費，體驗兩館不同的食藝氛圍，享受台南文青浪漫，每房再贈飯店獨家成功薏米花，更令人驚喜的是老顧客加碼禮遇每晚房費最高現折400元，住越多天折價越多，是暑假過後國旅住宿最好康首選。

「二天一夜‧唇唇欲丼住房專案」平日入住14坪鼓城家庭套房，加贈兩客捷食藝最新每日限量料理唇唇欲丼套餐，三款丼飯分別有豬肉界勞斯萊斯之稱的「伊比利豬丼飯」，完美油花比例肉質外脆內嫩、清爽不油膩，搭配主廚特製燒肉醬汁香味四溢，水嫩溫泉蛋讓豬肉更滑順美味。「極上三鮮漁夫丼飯」內有豐富海膽及肥美廣島牡蠣，襯上魚子醬及松葉蟹肉並淋上鮭魚卵，奢華鮮味很吸睛。「爆丼鮮蝦雙卵丼飯」以爆量鮮蝦圍繞鮭魚卵搭配蝦卵，必定過癮滿足，三款新推出丼飯套餐都是視覺與味覺雙重震撼，隨餐還附上開胃小菜、沙拉、湯品及飲料無限暢飲，捷絲旅台南館唇唇欲丼住房專案每房6,050元，10月31日前丼飯套餐優惠價只要498元，房客另享免一成服務費，高CP值豪華丼飯絕對值得嘗鮮。

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