瑞典國會工業暨貿易委員會主席安圖比23日至26日率團來台，外交部表示，這是今年第3個來台的瑞典國會正式訪問團，將拜會行政院長陳建仁，參訪工業技術研究院等單位，並就台瑞雙邊經貿關係等議題，與我官員及專家交換意見。充分展現瑞典國會對我國全球經貿地位的高度重視與肯定。

外交部發言人劉永健指出，瑞典國會工業暨貿易委員會主席安圖比，與該委員會江安霞（Ann-Charlotte Hammar Johnsson）、何黛莫（Monica Haider）、馮瑪麗（Marianne Fundahn）、潘艾克（Eric Palmqvist）、施蘭安（Anna af Sillén）及安德莉（Lili André）等共7位跨黨派議員在赴韓國訪問前順訪台灣。展現瑞典國會對台灣的強力支持，外交部表達誠摯歡迎之意。

訪團在台期間將拜會行政院長陳建仁、接受外交部政務次長李淳款宴，也將拜會經濟部國際貿易局、外貿協會，以及參訪工業技術研究院、台北國際自動化大展及我國文經建設等，並就台瑞雙邊經貿關係、產業發展及創新技術等議題，與我國政府官員及專家交換意見。

台灣與瑞典經貿關係緊密，瑞典是台灣在北歐的第1大貿易夥伴及第2大外資來源國。瑞典總理克里斯特森今年5月在「斯德哥爾摩中國論壇」致詞時，重申對台海緊張局勢升高的關切，同時表達進一步強化與台灣關係的強烈意願。

劉永健表示，這次工業暨貿易委員會訪問團來台，充分展現瑞典國會對我國全球經貿地位的高度重視與肯定。外交部將持續與瑞典等理念相近夥伴攜手合作，持續深化雙方實質關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並增進全球民主社群的韌性與福祉。