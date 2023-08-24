知名兩性作家H（陳鴻儀）去年宣布罹患攝護腺癌3期，被醫生警告若不治療壽命恐剩3年，而他抗癌期間，被拍到與迪化街名門前媳婦KOL「Selena」陳珮甄牽手約會，疑似熱戀中；對此，陳珮甄承認兩人交往中，「我很希望，這段感情，可以不一樣。」

陳珮甄與作家H都是《新聞挖挖哇》的常客來賓，她曾是迪化街名門媳婦，育有1女，後來淨身出戶離婚，健康也出問題，開過大刀、得過癌症，現在是事業強者，擁有商業顧問講師、作家、慈濟基金會「Fun大視野」青年創新推動計畫的總導師、文策院文化新創加速推進計劃業師以及KOL等多重斜槓身份。

眼見戀情曝光，陳珮甄23日晚間發文說明此事：「我跟作家H在一起了，因為才剛開始，我自己心裡面有很多不確定，所以沒有想要公開。」她坦言上一段婚姻給了很大的打擊，對感情產生不信任，所以她不願意任何人陪伴或是協助，一肩扛起照顧女兒的責任，但去年底把女兒從學校接回來後，陳珮甄身心狀況開始不佳，厭食到三個月體重少六公斤，不得不向作家H求救，男方總是有求必應，願意為了她不惜取消預定排程赴約，甚至去不喜歡的人多場合。

陳珮甄說，她當時覺得常給對方添麻煩，反覆地道謝，作家H總是回應：「沒事。我想讓妳知道，這個世界上會有人無條件對妳好。」而女兒相當喜歡作家H，常常問能否再找對方玩。七月初，陳珮甄真實感受到對作家H的感覺已不只是朋友，但因為害怕再度受傷，內心一直否認這點，「但H的存在對我來說，是一種全然的包容。他理解我生活中的不容易，沒有批判也沒有指教。他只是陪我解決所有問題，不求回報地。我開始放下心防、開始相信，或許我還有能力，跟另一個人建立新的關係。」

陳珮甄表示，未來的事情無法預測，但現在的自己終於能鼓起勇氣接受新對象，「我很謝謝H對我的用心。每一件事情，他想的都不是他自己，而是把我跟女兒考慮進去。我很希望，這段感情，可以不一樣。我會努力經營。」

陳珮甄認愛作家H，普遍獲得外界的祝福，而作家H雖沒發文，但在限時動態靦腆地表示：「啊啊啊啊啊！我好害羞，好彆扭，好尷尬，好不習慣被別人誇獎啊！」接著替陳珮甄的作品宣傳，間接認愛。