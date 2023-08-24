台南市立醫院營養師張麗娟建議月餅減量分食，搭配文旦增加維生素C與纖維，讓傳統節日吃得更健康。（程炳璋攝）

距中秋還有1個多月，民間已開始送禮，應景月餅加上烤肉，對身體的負擔可不小，民眾期待過節又有「每到中秋肥4斤」的苦惱，台南市立醫院營養師張麗娟教你月餅減量吃，搭配柚子補充維生素C纖維攝取量，減輕身體健康負擔。

各種美味的月餅已是慶祝中秋一部分。傳統月餅內含脂肪、油脂與糖分相當高，每顆可能含有200到500卡路里的熱量，相當一頓正餐攝取量，吃下去可能導致體內血糖快速波動，造成脂肪與體重增加。

張麗娟建議，過節體驗應景美食時，聰明吃月餅，保持節制，才能吃得健康。

她指出，月餅可切成小塊分食，減少吃下糖分與熱量，4分之1個大月餅或1顆小月餅（50克）等於半碗飯量，即使是吃1顆冰皮月餅，也要減少4分之1碗飯量才能打平。

月餅內餡優先考慮堅果、水果或紅豆等天然食材，若有低糖或無糖款式，更能減少糖分攝入。

一顆蛋黃酥納含量就近200毫克，高血脂、高血壓的患者，應該減少攝取酥皮類及內餡含蛋黃或肥肉的月餅，高血壓的患者也不可多吃。

張麗娟表示，吃月餅可搭配淡茶或清水，有助減緩血糖上升。適量搭配柚子，可增加的維他命C和纖維攝取量。

中秋節除了月餅，坊間還有烤肉習俗，身體將攝取許多高油高鈉成分，民眾應積極參與戶外活動，消耗多餘的熱量，維持健康體重。