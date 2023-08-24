大陸網紅「雅典娜liya」，在澳門區世界小姐大賽奪下季軍，人氣扶搖直上的她，抖音多達百萬粉絲追蹤，不過卻傳出她到菲律賓旅遊時失蹤，疑似遭閨密母女設局賣到東南亞，疑似她慘遭凌虐的照片更在網路瘋傳，引發網友熱議。

雅典娜四月到菲律賓旅遊，原本還上傳在當地遊玩的影片，沒想到4月23日後行蹤成謎，不僅與家人斷了聯繫，社群平台也沒再更新，長達4個月音訊全無，不過近來網路瘋傳一張對話截圖，指出她原本要陪李姓閨密到菲律賓散心，但對方突然有事不便前往，雅典娜便獨自搭機前往菲律賓，沒想到就此沒了音訊，而且手機一直處於關機狀態，沒有人能夠聯繫上。

李姓閨密6月22日註銷所有社群帳號，遭雅典娜家屬質疑心虛。。（圖／微博）

雅典娜失去音訊後，李姓閨密成為眾矢之的，她也公開兩人對話截圖，指出自己有事得處理，才會變動行程改成隔天飛往當地會合，更強調雅典娜抵達時有跟她報平安，表示要去賭場玩，不過卻難以說服雅典娜的家屬，質疑雅典娜是被設局賣到該地，更指出李姓閨密6月22日突然註銷所有社群帳號，質疑是心虛的行為。

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如今有名女子遭虐打的影片及傷勢照在網路瘋傳，不少網友指出影片中的人就是雅典娜，根據《鳳凰新聞》報導，潮汕商會負責人證實雅典娜遭到綁架，絕對會想盡辦法營救，但為了確保人身安全，不便透露任何細節，至於網路上流傳的照片不排除是假的，更傳出家屬已經支付高額贖金，但仍未有雅典娜的行蹤，讓人相當擔憂她的安危。