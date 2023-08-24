周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.75點或0.39%，為453.45點。在公布PMI數據之前，早盤一度上漲0.8%。

周三德國股市漲0.15%，英股升0.68%，法股漲0.08%。

PMI調查顯示，歐元區本月商業活動放緩程度高於預期，特別是德國，儘管這樣的數據可能會促使歐洲央行在九月暫停升息。

另一數據顯示，歐元區消費者信心在七月下跌0.9點。

晨星(Morningstar)歐洲股票策略師 Michael Field說：「我們需要一些堅實一點的東西，例如歐元區主要經濟體能避開衰退(儘管這是很困難的)，但是除此之外，並沒有太多東西能激發市場樂觀情緒，並推到更高水準」。

追蹤油價下跌，能源股跌1.1%。

追蹤美國Foot Locker黯淡的財測目標，Puma、愛迪達、JD Sport皆下跌在3.3%至5.4%之間。

瑞士股市上漲0.9%。羅氏製藥大漲3.8%；稍早該製藥廠說，在一項針對肺癌患者的新型免疫療法的研究中，使用的是一種名為「抗TIGIT」的實驗性藥物；公司已注意到，無意中揭露了該資訊。

諾和諾德(Novo Nordisk)也大漲2.7%。醫療股也上漲1.1%。

歐洲基準的德國10年期國債殖利率有所回落。利率敏感的房地產股也上漲2.1%。

本周重點是周四稍晚在美國傑克森霍爾舉行的央行年會，市場將關注聯準會主席和歐洲央行行長的演講，以尋找利率政策的線索。

丹麥生物製藥廠Bavarian Nordic大漲8%，稍早該公司公布第二季強勁營收業績。