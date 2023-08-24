聯發科技無線通訊事業部總經理徐敬全表示，生成式AI的浪潮是數位轉型的重要趨勢之一，透過與Meta的夥伴關係，聯發科可提供更強大的硬體和軟體整體解決方案，賦予終端裝置更勝以往的強大AI效能。

聯發科指出，目前大多數的生成式AI處理，皆須透過雲端運算進行。為加快未來運算趨勢，聯發科將生成式AI直接部署在終端裝置，開發者及使用者能直接在裝置上使用Llama 2模型，藉此提升性能、加強隱私保護、提高安全性及可靠性、降低延遲。

徐敬全強調，終端生成式AI裝置，帶來更多令人振奮的人工智慧創新機會和產品體驗。而能夠離線運算，擁有節省成本的多項優勢，將生成式AI普及至每個人。

聯發科將於今年年底推出最新一代的旗艦晶片組，採用針對Llama 2模型而優化的軟體堆疊架構（NeuroPilot），進一步強化大型語言模型和生成式AI的性能，加速終端應用的普及發展。