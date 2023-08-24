台中市一名周姓男子染上毒癮，後與親姐姐因為房租分攤問題多次發生衝突，還曾經持鐵鎚攻擊而甚至鬧上法庭。2021年，周男於租屋處與姐姐再起爭執，他惱怒成羞，竟衝入廚房拿出菜刀，往姐姐胸口狠刺下去。周女最終失血過多身亡，台中高分院昨（23）日宣判，駁回上訴，仍依《家暴殺人罪》判刑周男15年。

回顧本起案件，2021年台中市大肚區營埔一街，目擊民眾發現一名女子滿身是血、倒臥路旁，經協助報案，送醫後宣告不治。警方循線調查，逮獲涉嫌殺害親胞姐的周女弟弟。

警方表示，周女左側胸部約有4公分長穿刺傷，身上、現場但無任何刀械、也無大量血跡，研判該處非第一現場。周女雙親皆亡，她與弟弟都有中度身心障礙及毒品前科，其弟之前也曾因向姊姊要錢買毒品遭拒，就痛毆姐姐，也曾有家暴報案紀錄。

周男到案後坦承殺害親姊，並表示當天早上因姐弟兩人與陳姓男子在大肚區租屋處吸毒；後來他與姐姐發生爭吵，一時氣憤才持刀刺向姊姊，卻沒想到鑄下大錯。

陳男見狀，試圖載送周女送醫，未料卻因周女失血過多，從機車上摔落路面，雖期間曾試圖為周女進行CPR，但他因顧及自己毒品通緝身份遭曝光、擔心這一幕被附近民眾看見，因此最終丟下周女，最終騎車離去。

案經目擊民眾發現，並協助通報警方及救護車，周女經送醫後宣告重傷不治；周男也依《殺人傷害致死罪》送辦。

台中高分院昨（23）日宣判，駁回檢方上訴，仍判定周男涉犯家暴殺人罪，最終判刑15年。全案仍可上訴。

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