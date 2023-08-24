大腸癌高居癌症發生率第一名、死亡率第三名，如何預防顯得很重要，而補充足夠的膳食纖維是維持腸道健康的關鍵。對此，營養師王證瑋分享6種高纖食物，包括燕麥、扁豆、杏仁、奇亞籽、綠色葉菜類及鷹嘴豆，皆含豐富營養，其中像是燕麥還有助降低膽固醇、穩定血糖的功效。另外，他也提醒，補足膳食纖維的同時，別忘了要補充足夠水份及好油脂，才可使腸道蠕動正常。

王證瑋在粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，想維持腸道健康就需要補充足夠的膳食纖維，根據衛福部建議，每人一天應攝取25g～35g的膳食纖維，其又可分為可溶性及不可溶性，能助腸道蠕動正常、排便順暢，以及穩定血糖、血脂及血壓、降低癌症風險等。

王證瑋並進一步分享下列6種含有較高膳食纖維的好食物，皆以每100g計算：

1、燕麥（10.1g）：為膳食纖維很好的來源，具有可溶性膳食纖維，能助降低膽固醇、穩定血糖。

2、扁豆（10.7g）：營養價值高，除了富含膳食纖維，亦有蛋白質、維生素及礦物質。

3、杏仁（13.3g）：不僅富含膳食纖維，還含有礦物質、維生素及好的油脂。

4、奇亞籽（34.4g）：是許多體重控制者都會攝取的食物。因為它含有大量膳食纖維，能增添飽足感。

5、綠色葉菜類（約5g）：亦是膳食纖維來源之一，其中還含有鎂、鈣、鉀及B群等營養素。

6、鷹嘴豆（7g）：含有優質植物性蛋白及豐富膳食纖維，對減重族群來說也是很好的食物選擇。

然而，雖補充適量膳食纖維可維持腸道健康、預防腸道疾病，王證瑋也提到，千萬別忘了要攝取足夠水份及好油脂，才能使腸道蠕動正常、排便更加順暢。