●Gratus Capital投資長Todd Jones表示，除了輝達的業績報告之外，我認為短線上幾乎沒有任何東西對市場方向是很重要的。就目前來看，製造業轉弱和仍然有些令人費解的強勁消費力等總體情勢不一定與市場走向一致，因為倍數已經放大。儘管輝達仍是該公司股票策略中的最大部位，但他表示正在減持其他科技股，因為「估值告訴你，沒有太大的出錯空間」。

●Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler在談到輝達即將發布財報時表示，不僅僅是輝達公布的數字，還有他們在電話會議上談到所有有關於AI領域發生的事，都將對市場情緒造成重大影響。

●有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文表示，聯準會的利率政策可能有3個走向：其一是升息並在經濟放緩時緩慢降息，以求快速達到2%通膨目標，但這會帶來更大的經濟衰退風險。其二是滿足於通膨持續放緩，將利率維持在當前高點並考慮在明年晚些時候開始降息，但這意味著通膨回到2%目標可能需要大約3年時間。最後一個可能的選項是聯準會接受通膨約3%的新目標，但聯準會主席鮑爾和其他美國央行官員都曾表態不支持。