結婚是人生大事，許多人會先經過深思熟慮，再決定是否邁入下一階段。《摘星工廠》運勢專欄指出，處女女、天蠍女、獅子女對於婚姻這種事絕不草率，也清楚知道什麼條件的男人適合自己，才能讓人生過得更美好。

▍處女女

處女女不缺乏目標，生活中的每一件事、人生中的每一階段，都會根據實際情況，做出符合自己的想法和規劃。她們對婚姻絕不糊塗，清楚知道什麼條件的男人適合自己，或嫁給誰才會過得更好。

▍天蠍女

天蠍女儘管可能「好逸惡勞」，但那只是活在當下的一種生活態度，該認真的時候可是想得非常清楚。天蠍女做事投入有主張，覺得命運該掌握在自己手上，一旦要嫁了，會選擇真心喜歡的男人。

▍獅子女

強勢與自我的色彩，存在獅子女的言語、思想及行動上，代表絕不隨波逐流，更不會委屈自己。她們的魅力在於此，為了保持這種狀態，便清楚知道什麼樣的男人是適合的，同時能夠討自己歡心。