《TVBS》22日公布台北市第四選區(南港、內湖)立委選舉最新民調，台北市議員、國民黨參選人李彥秀以44%支持度居冠，民進黨現任立委高嘉瑜則以27%落後。國民黨智庫執行長柯志恩透露，4年前李曾在許多民調中領先高，未料選前兩周前發現兩人支持度已在伯仲之間，而當時高嘉瑜直播徒步發面紙的舉動令柯印象深刻，並認為李彥秀絕不能大意。

柯志恩昨（23）日在政論節目《少康戰情室》中，針對《TVBS》民調進行分析。柯志恩認為，李彥秀是多年資深議員，在地方經營、扎根非常強，4年前選立委時，所有民調都是領先高嘉瑜，未料在最後兩個禮拜，才發現兩人支持度已在伯仲之間。

柯志恩進一步表示，高嘉瑜當時曾直播徒步發面紙的舉動，讓她印象深刻，並直言這件事非常無聊，但高嘉瑜直播3天卻吸引78萬人次觀看，顯然當時高嘉瑜已引起年輕人注意。

柯志恩認為，4年前的此時此刻，李彥秀民調高於高嘉瑜，因此，李彥秀雖在《TVBS》民調中領先，但絕對不能大意。柯志恩也強調，若高嘉瑜無法警示到民進黨對她有怨言，恐將輸掉這一局。