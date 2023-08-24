6月發動流產兵變的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡

初步報告顯示，6月發動流產兵變的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡。儘管經證實的細節很少，但他的私人專機據說墜毀，或被擊落，甚至有許多人將這起事故解讀為暗殺。

《大西洋》（The Atlantic）雜誌23日的分析指出，或許普里格津心裡明白，要遠離大樓窗邊，但似乎俄羅斯總統普丁決定，乾脆把他從28,000英尺（約8534公尺）上的高空除掉。

猶如所有的突發新聞般，其中還有很多我們不知道的內情，但普里格津私人飛機墜落的景象似乎顯示，普丁公開處決了曾是心腹，但後來卻對他形成空前挑戰的男人。

兵變策畫者鮮少壽終正寢，事實上，普里格津6月發動兵變失敗，就已經決定了他的命運。沒有獨裁者能容忍這種不忠。普里格津每多活一刻，都讓普丁顯得更軟弱。而普丁被迫容忍這個直接挑戰他的人，似乎只是為了俄羅斯需要瓦格納集團，以應付在烏克蘭的災難性消耗戰。

6月發動流產兵變的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡

普丁很可能知道，讓普里格津活著，會冒國內政敵更膽大妄為，製造更多威脅的風險。他今年稍早在接受專訪時說，領導人必須要能寬恕，但並非任何事都能原諒。當他被問及，什麼事不能原諒時，他立即回答：「背叛！」

顯然普里格津在墜毀的私人專機中，但克宮大可以輕易讓他死得不明不白，讓外界懷疑，他是不是自然死亡。然而，當獨裁者對付敵人時，他們要直截了當，讓大家都知道。那也正是為什麼克宮的政敵在國外遇害時，往往身上都會出現高度管制的放射性物質，讓箭頭直指莫斯科。如果你要傳遞訊息，就要確保讓每個人都知道，到底是誰發送的。

普里格津若確定喪生，那很可能是普丁精心策畫，鞏固自身權力的手段。但要是這樣，普丁就犯下了所有獨裁者所犯的典型錯誤，那就是錯誤地將殘酷暴力和力量混為一談。真正可長可久的權力源自有韌性的政權，但普里格津的死亡，卻暴露了脆弱的專制政權，隨著時間推移，裂痕和分歧將持續擴大。