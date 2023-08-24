曾以〈風飛沙〉、〈海海人生〉等歌曲走紅的台語歌壇「大姊大」陳盈潔，被控教唆大姊以妹妹名義簽發本票向友人借款，最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月確定。陳昨（23日）在弟弟及製作人許常德陪同下赴地檢署報到執行，下午3時許送往桃園女子監獄服刑。桃園女監透露，陳盈潔編號為「0639」，入住新收十人房，心情還算平靜，首頓晚餐是咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲與金薯排骨湯。

桃園女監指出，陳盈潔經各項健檢均符合規定，獄方依規定辦理入監，未來會持續注意其健康狀況。針對外界關心陳姓受刑人是否符合《監獄行刑法》所定之拒絕收監標準，獄方已請醫師進行檢查，基於尊重醫療專業之原則，將先予以收容，後續經相關評估完成後，本監將依法辦理。

桃園女監透露，陳盈潔入監後入住新收十人房，編號為0639，第一天晚餐菜色是咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲與金薯排骨湯；明早餐則是豆漿與芋泥包子；目前陳姓受刑人心情還算平靜，也未提出保外就醫聲請。

現年69歲的陳盈潔，2011年以「在廈門從事演藝事業」為由向邱男商借200萬元，後來再加借280萬元，邱希望能有人作保。陳女就和姊姊陳乃嘉討論後，以妹妹陳郁心名義於本票上簽字，邱事後追債，發現陳盈潔教唆偽造本票，憤而提告。

陳乃嘉2015年遭法院判刑1年7月，緩刑3年確定。檢方認定陳盈潔教唆陳乃嘉犯罪，2人為共犯，依《偽造有價證券罪》起訴她，一審判處陳女徒刑3年2月，但台灣高等法院改判無罪遭撤銷；高院更一審改判1年8月，緩刑4年，最高法院又撤銷發回更審。

高院更二審審理時，陳盈潔辯稱並無教唆姊姊偽造，但法官依據證人證述、相關事證，不採信陳盈潔說法，判刑3年2月，並認定陳盈潔因本案獲取110萬元犯罪所得，扣除已返還66萬9800元，餘額43萬200元應予沒收。陳再上訴遭最高法院駁回，全案定讞。