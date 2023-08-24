受惠於奢侈品客戶持續展店及擴點佈局，紅木第2季已擺脫以往的傳統淡季情形，自5月份起工廠產線進入加班趕工狀態。第2季出貨以室內裝潢產品居多，為消化訂單的加班及因應時效致部份出貨採空運外，馬來西亞工廠因當地電價費率調漲，綜合影響下單季毛利率較第1季滑落。
紅木-KY上半年度合併營收新台幣11.24億元、稅後淨利9567萬元、每股盈餘1.9元，較去年同期分別大幅成長約93%、125%及124%；毛利率30.15%，也較去年同期近乎倍增。上半年繳出漂亮的成績單。
以目前在手及洽談中的專案來看，紅木-KY(8426)今年下半年業績仍將迎風高飛，出貨熱區包括中東、澳洲等，全年度營運有機會創新高。
受惠於奢侈品客戶持續展店及擴點佈局，紅木第2季已擺脫以往的傳統淡季情形，自5月份起工廠產線進入加班趕工狀態。第2季出貨以室內裝潢產品居多，為消化訂單的加班及因應時效致部份出貨採空運外，馬來西亞工廠因當地電價費率調漲，綜合影響下單季毛利率較第1季滑落。
紅木-KY上半年度合併營收新台幣11.24億元、稅後淨利9567萬元、每股盈餘1.9元，較去年同期分別大幅成長約93%、125%及124%；毛利率30.15%，也較去年同期近乎倍增。上半年繳出漂亮的成績單。
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