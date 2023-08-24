一名網友分享，某天在路上看到一間燒臘店的徵才廣告，月薪僅4萬卻要工作人員「剁手」，引起網友討論，內行人秒回說，不是真的要剁手，這只是對剁肉師傅的稱呼，另有許多網友看到工作時數與福利後傻眼，直呼台灣真的是鬼島。

一名網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》上PO出一張照片，只見是一間燒臘店在徵廚房助理、炒菜和「剁手」，月薪4萬元，臨時工時薪220元，每月休6天以上，早上8點半上班，晚上8點半下班，中間休息2小時。

徵才看板上還寫著，無經驗可，二度就業也可以，且可以提供住宿，享勞健保和退休金，還有年終獎金、工作獎金和生日禮金。原PO看完卻驚呼說，每個月薪水只有4萬就算了，還要剁手？

貼文引起網友討論，內行人解釋說，「剁手」不是真的要剁掉手，而是對「剁肉師傅」的一種稱呼。另有網友認為，看到徵才看板上寫，每天工作10小時，月薪才4萬也太慘了吧！台灣根本是鬼島，而且勞健保明明就是最基本的東西，怎麼還用可「享」呢？