減重已是現代人的志業，營養師表示，除了少吃多運動外，提高人體的新陳代謝率極有助於減重。營養師推薦6種可提高代謝率的食物，包括蛋白質食物、辣椒、咖啡、綠茶、水等。其中，水最容易取得，但也最常被忽略是促進代謝的幫手。醫師建議，民眾應每天均勻分配喝水量，勿等口渴再喝水。

營養師王證瑋在其臉書表示，維持理想體重是健康的關鍵，而新陳代謝是影響體重的重要因子，生活中有6類可幫助促進新陳代謝的食物，適量攝取能提高減重成效。。

1. 蛋白質食物：豆魚蛋肉類食物。蛋白質食物的「攝食產熱效應」較高，且蛋白質是肌肉組成的要素，攝取足量可避免肌肉流失、代謝率下降。

2. 辣椒：辣椒中的辣椒素可提高身體代謝。

3. 咖啡：咖啡因有助增加新陳代謝，對有運動習慣的人更顯效果。

4. 生薑：生薑能增加代謝率。

5. 綠茶：內含的兒茶素可與咖啡因協同作用，增進代謝率。

6. 水：水是最基本且最重要的元素，卻容易被忽略。人體新陳代謝需藉由水的幫助才能更正常的運作，多喝水可提高新陳代謝率。

營養師程涵宇也曾表示，有研究把受試者分為2組，均被要遵循健康飲食3個月，其中一組需在飯前半小時喝500毫升的水，結果顯示，喝水組比另一組減重更多。

胸腔內科醫師蘇維鈞則提醒，民眾應每天均勻分配喝水量，不要等到口渴時再喝水，避免長時間不喝水或一次喝太多。