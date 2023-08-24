大陸女星楊冪和香港男星劉愷威2018年結束5年婚姻，兩人當時聲明共同撫養女兒小糯米，但實際上楊冪時常在大陸拍戲，女兒一直待在香港由男方照顧，近期楊冪才被捕捉罕見高調返港與女兒聚餐，而有消息傳出劉愷威爆出可能將再婚，楊冪動用5億元人民幣（約22.3億元台幣）爭撫養權。對此，前公公劉丹做出回應了。

楊冪離婚後專心拚事業，和女兒小糯米聚少離多，不過她最近罕見高調返港與愛女團聚吃飯，有目擊網友表示母女互動十分良好。據港媒《東網》報導，兩人協議好若有一方再婚，女兒的撫養權就歸屬另一方，楊冪本以「尊重女兒選擇」暗示不再爭撫養權，但近期卻傳出劉愷威可能與大陸女星李曉峰再婚，因此楊冪不惜砸下5億人民幣決心帶女兒回內地生活。

不過報導也指出，劉愷威早有防範，他7月帶女兒到加拿大旅行，疑是為了幫女兒辦理變更國籍，更有知情人士透露，小糯米未來會繼續隨父親及祖父母留在香港生活和升學，意味著楊冪爭女「失敗」，劉愷威暫時沒有再婚的打算。

對此，劉愷威父親劉丹回應：「關於家裡的事就不說了，出面好多廢話連篇。」當被問到「是不是劉愷威不喜歡說家裡的事？」，劉丹則表示是個人都不喜歡，他已經否認該報導與相關消息，僅簡單回覆：「人在做天在看，上天自有安排。」