這十種口味你敢嚐嚐嗎？

披薩是義大利一款特色食物，發源地是義大利拿坡里，英國民調網站YouGov2022年曾公布，有高達77%的義大利人不能接受夏威夷披薩（鳳梨與火腿）。

除了夏威夷披薩之外，特殊口味的披薩愈來愈多，像是在台灣就有皮蛋、鹹蛋、雞佛、臭豆腐、芋泥等等令人驚豔的口味。另類造型披薩也讓網友眼睛一亮，像是韓國達美樂推出萬聖限定「寶貝球披薩」，外型就跟寶貝球一模一樣。台灣必勝客全新單品「披薩造型浴巾」，把經典「超級總匯大比薩」面積足足放大18倍，引起網友熱議。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友最常討論的特殊口味披薩，你最印象深刻的披薩有上榜嗎？

image source：韓國達美樂官網

No.10 奢華加貝烏金鮑魚

必勝客在新年期間一連推出兩項應景披薩──「財圓滾滾金干蝦」以及「奢華加貝烏金鮑魚」，後者以鮮嫩干貝佐XO醬搭配彈牙鮑魚、頂級烏魚子，再放上和風起司金元寶環繞披薩，媲美聚寶盆的開春好兆頭。有網友認為，「年夜飯會看到的食材，都在這個披薩上面了」。

此外，必勝客與故宮精品合作，於臉書貼出「國飽級奢華加貝歲末春宴圖」，以水墨畫放上披薩、必勝客保溫箱等現代元素，製作出中西合璧的圖卡，引起網友留言，「異業結合讚」、「笑翻！那匹馬還有保溫箱喔」。

No.9 臭豆腐系列

必勝客2019年曾推出「黃金臭豆腐披薩」，手工台式泡菜結合莫札瑞拉起司，放上炸得外酥內嫩的金黃臭豆腐一同烘烤，最後以蒜蓉醬油提味，讓不少網友印象深刻。當2023年再推出台式小吃口味「肉圓」、「蚵仔麵線」的披薩時，臭豆腐披薩又會被大家討論，「炸臭豆腐口味披薩也不賴」。

台灣必勝客獵奇口味風潮燒到海外去，中國必勝客2023年7月推出「上頭香榴槤臭豆腐披薩」，滿滿的黑色長沙臭豆腐搭配榴槤果肉，一口吃下滿嘴的濃郁鹹香，雖然品名聽起來十分可怕，卻讓中國饕客們愛不釋手。

No.8 財圓滾滾金干蝦

必勝客年節限定口味「財圓滾滾金干蝦披薩」找來創作者二師兄業配，以對話框形式討論披薩命名，從「大過年不要講裁員」、「說別人圓滾滾不太好吧？」、「金干蝦好難唸」，再到最後只剩「滾啦」，逗趣情節引起不少粉絲留言，「這描述我喜歡」。

「財圓滾滾金干蝦披薩」內含炸蝦、應景金元寶以及干貝，搭配起司龍捲風餅皮，甫一推出話題十足。有人認為，「新口味超喜氣」、「起司餃鹹度剛剛好」、「餃子超特別」；也有網友說，「有點貴，不過海鮮料蠻多」。

No.7 豬血糕系列

由於必勝客2023年推出肉圓披薩，過往台味披薩，豬血糕口味又被大家討論。必勝客2021年推出「香菜皮蛋豬血糕披薩」，滷香豬血糕、爽口皮蛋搭配花生粉，業者希望達到「鹹甜交錯」的多層次滋味。許多網友看法兩極，有人表示，「豬血糕香菜花生粉很合理，但為什麼要加皮蛋」；也有人嚐鮮後認為，「加點甜辣醬或辣醬還不錯」。該獵奇披薩也紅到國外，甚至釣出一名義大利網友留言，「如果吃起來還可以的話，我是同意的」。2022年必勝客發揮創意，推出更重口味的「香菜豬血糕五更腸旺披薩」，在當時引起不少網友討論。

No.6 櫻滿開納豆海鮮丼

另類台日友好？必勝客3月將有超澎湃食材的海鮮丼與日本國民美食「納豆」放入披薩，運用「納豆海鮮丼」的概念，將日式綠茶、納豆、日本壽司米製成納豆烤茶飯，再搭配上莫札瑞拉起司，還有章魚、花枝、蟹肉棒等配料，並以特製山葵照燒醬提味，最後灑滿粉櫻蘿蔔片。

但創意料理大部分的民眾似乎不太買單，有網友表示，「如何一次得罪兩個國家」、「納豆我不行味道很怪」、「必勝客是開始做黑暗料理了？」；但也有人留言，「滿好吃的耶，裡面有疑似米香的口感脆脆的，整體味道也很搭也沒有太重的納豆味」。

No.5 進擊の巨人

一名疑似員工的網友在粉專「靠北必勝客」貼出內部公告抱怨，「在跟我開玩笑嗎？餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」，貼文引發討論，網友紛紛留言，該吃一波了！

必勝客8月推出全球獨家超大型巨人披薩，原料有美式臘腸、章魚丁、魷魚條、還有蟹肉棒，鼻子是玉米筍，搭配莫札瑞拉起司、日式麻糬片跟岩燒海苔。造型特別的披薩引發網友熱議，「會不會每個都長不一樣」、「覺得不好吃，但外盒好帥很好看」；另外也有人認為，「巨人臉孔超逼真」。

台片粽邪也和義式餐廳「陽光皇后」聯手推出「粽邪Pizza」，披薩上就直接放顆肉粽，要民眾「先看粽邪、再吃粽邪」噱頭十足。

No.4 芝心圈圈

如果什麼口味都不愛，就喜歡吃餅皮，必勝客愚人節推出期間限定什麼料都不加的「零傷害披薩」。這款只有一整圈餅皮的「芝心圈圈」掀起打卡潮，但有一位自稱員工的網友揭露，要做這個圈圈得先做一整個披薩，再把中間所有料切掉，很浪費請大家不要買了。對此，有PTT網友質疑，「唬爛文」、「成品好像沒有切的痕跡」。

另外，必勝客結合5月20日話題，推出變心的芝心圈圈──愛芝心圈圈披薩，心型香濃芝心餅皮搭配莫札瑞拉起司餅，延續無料精神，滿滿起司令不少網友大嘆「超可愛」、「芝心好吃」。

No.3 蚵仔麵線

必勝客又跟台灣小吃合作了！繼把「臭豆腐」、「肉圓」、「鹹酥雞」、「香菜皮蛋豬血糕」等變成台味小吃披薩，必勝客5月再推出「香菜大腸蚵仔麵線披薩」，飽滿鮮蚵、香菜與濃郁起司融合在舊金山手工餅皮上，其中麵線更是帶有蒜泥香味，十分道地。不只有大披薩，這次還推出方便個人獨享的6吋，卻只有限定店面販賣，讓不少網友覺得可惜。

不過，新品一推出照樣引起網友討論，「到底還有什麼東西，是不能拿來做披薩的咧」、「我要蒜泥多、醋多、加辣」、「大家都只考慮義大利人，有人想過麵線的感受嗎」、「開始期待下一個奇妙組合會是什麼」。

No.2 香菜

香菜對許多人而言，是充滿爭議性的香料，許多日本人不能接受香菜的氣味，但也有人對香菜情有獨鍾。日本必勝客2023年3月推出「太多香菜的披薩」，披薩上鋪滿香菜，幾乎看不見任何配料。日本必勝客也透露，推出香菜披薩背後的原因是「學台灣開發限量產品」。

香菜披薩一推出就引爆討論話題，有網友表示，「雖然我喜歡吃香菜，但不代表喜歡吃草欸」、「這是什麼恐怖的東西」、「這是什麼盆栽」；另外也有人許願「台灣快出，我想吃耶！」

No.1 紅糟肉圓

必勝客2023年2月直接把肉圓放進披薩當中拿去烤，推出超狂「呷霸王紅糟肉圓披薩」，不僅豪放了9顆烤肉圓，屏東紅糟肉餡酒香抓醃入味，搭配煸炒香菇麻筍，淋上古早味肉圓米醬，再加上濃郁莫札瑞拉起司，最後撒上香菜，引發網友熱議。有人認為「如果義大利出兵攻打台灣，應該是必勝客造成的」、「不錯吃」。

不少KOL也都在社群平台分享食用心得，台中長榮桂冠酒店也趁機臉書發文詢問「肉圓披薩太特別！那如果我們推出肉圓巧克力如何呢？」有網友回覆，「那不就是巧克力麻糬嗎？」、「4/1還沒到耶」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年08月15日，共約8個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『特殊口味披薩』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統