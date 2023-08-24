廠商昨日派員到金門慰問，並將該款起火的行動電源帶回由第三方機構進行檢驗，找出爆炸問題。(圖／民眾提供)

金門地區一位李姓民眾去年購買一款網紅推薦的「萬能充Pro行動電源」，使用不到一年卻於日前清晨充電時突然爆炸起火，幸虧李男發現後緊急移除才未釀成大禍，但在過程中也不幸掛彩，手腳均有受傷。昨(23)日廠商派員到金門慰問，並將該款起火的行動電源帶回由第三方機構進行檢驗，找出爆炸問題。

李姓民眾表示，這款「萬能充Pro行動電源」是他在去年12月14日花了1千多元購買的，使用至今還不滿一年；本月18日早上七、八點左右醒來時，發現這顆行動電源已經在爆炸燃燒，由於爆炸時仍插在插座上擔心釀更大災害，情急下立即上前將其從插座上移除並放置到地板，過程中也不慎被液體濺到而受傷。

李姓民眾也說，因為擔心再度發生意外，所以現在若是要為手機或是行動電源充電時，一定會有人在旁，連睡覺時都不敢再為任何機器充電。

該行動電源品牌廠商昨日則派員至金門慰問，致贈水果禮盒並關心傷者的傷勢，廠商代表說，後續會將爆炸的電源送往第三方進行鑑定，以釐清真正的肇事原因。

專家也建議，行動電源大部分都是使用鋰電池，或是鋰聚合物電池蕊，過度充電容易發生危險，應避免在家中無人，或晚上睡覺時充電；充電時，也需留意周遭的環境，注意充電時周圍不要有易燃物，也避免在太潮濕的地方充電，以免影響電路板；充飽電後，也記得要把電源線拔掉，以策安全。