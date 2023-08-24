今早台股ESG相關被動型ETF表現優於大盤，包括國泰永續高股息(00878)、元大臺灣ESG永續(00850)、富邦公司治理(00692)、FT潔淨能源(00899)等盤中漲幅均逾1個百分點。至於主動型的ESG相關基金，今年以來包括：柏瑞ESG減碳全球股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金、富達永續全球股票收益基金、安聯全球綠能趨勢基金等的漲幅也都逾1成。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人王翔慧表示，隨著技術突破與量產讓綠電設備成本大幅降低，加上各國的投資獎勵政策，目前綠電成本已低於傳統燃料發電，未來還有下降的空間，看好長期電能將逐步取代化石燃料，2050年前電力成長將快速增加，綠電佔比也將大幅攀升，特別是未來各類經濟活動將更依賴電力運行，代表電力成本將左右各國經濟實力強弱。

王翔慧進一步指出，低成本優勢與政策獎勵，讓綠電一躍成為近年新電廠建設主力，不少傳統電廠也在積極轉型中，搭配未來綠電結合儲能機制，將快速取代傳統發電成為主要基載來源；另外也因為綠電長期且明確的發展，所衍伸出的商機包括智慧電網、儲能設備、太陽能板、風力、生質能、地熱、潮汐發電基礎建設等，成為這波綠能投資的焦點。

不僅是各國內部推力，外部的變數也是全球積極轉型綠電的重要契機，王翔慧分析，烏俄戰爭爆發之後，全球燃料價格巨幅波動，不僅影響許多國家的電價與電力供給，更嚴重影響經濟發展，相較之下，綠電成本主要為期初設備投資，並不需要燃料，讓綠電擁有極高的穩定電價能力與能源安全性兩大特色，因而成為各國積極發展的主因之一。