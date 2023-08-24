數據顯示，7月台灣智慧型手機市場銷售量37.3萬支，相較6月增加近3萬支，至於跟2022年同期對比，則仍有約10%的衰退。

台灣7月最熱銷的前20名智慧型手機出爐，依序為蘋果iPhone 14(128GB)、三星Galaxy A54(8GB+256GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(256GB)、三星Galaxy A14(4GB+64GB)、蘋果iPhone 14 Pro(256GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(128GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(128GB)、三星Galaxy S23 Ultra(12GB+256GB)、三星Galaxy A34(6GB+128GB)、蘋果iPhone 14(256GB)、三星Galaxy A54(6GB+128GB)、Remdi 12C(4GB+64GB)、OPPO A78(8GB+128GB)、OPPO A57(4GB+64GB)、蘋果iPhone 14 Plus(128GB)、vivo Y36(8GB+256GB)、OPPO A78(4GB+128GB)、三星Galaxy A14(4GB+128GB)、三星Galaxy S23+(8GB+256GB)以及OPPO Reno8(12GB+256GB)。

儘管蘋果iPhone 15確定在9月登場，市場多少瀰漫觀望氣氛，但7月iPhone全系列在熱銷前20名中依舊拿下了7席；除了iPhone 14 (128GB)穩居第一外，iPhone 14 Pro Max(256GB)也躍居第三名，且可以注意到iPhone 14價格似乎已經到了甜蜜點，iPhone 13全系列都已經掉出前20名以外了。

非蘋陣營部分，三星在7月和蘋果一樣，在前20名中拿下有7席，至於剩下的6席則分別有4席OPPO、1席Redmi與vivo，清一色都是大陸品牌的中低價位機型。