目前效力紅襪3A的台灣好手張育成，24日交手國民3A擔任第5棒一壘手，總計5個打數敲出3支安打，完成本季首次猛打賞演出，也是被下放後至今為止最佳表現，紅襪3A終場5比2擊退國民3A。

紅襪3A擔任客隊，2局上1出局張育成進行首打席，對84英哩內角滑球做攻擊，敲出左外野方向安打，4局張育成延續好手感，投手將變速球投進紅中，張育成不客氣再敲穿出三游的滾地安打，可惜還是沒有辦法靠著後頭隊友回本壘得分。

6局張育成擔任開局首名打者，前兩顆投進5號位的好球，張育成未能掌握，遭98英哩外角速球三振，8局張育成在得點圈有人時登場，儘管處於2好球絕對劣勢下，仍將一顆內角沉球敲向中外野，二壘手賈西亞（Luis Garcia）差點將球攔下，原本二壘跑者瓦德茲（Enmanuel Valdez）停在三壘。

9局上紅襪3A開局連5名打者上壘，轟下3分逆轉超前，張育成對曲球出手打成左外野飛球，成為該半局第一個出局數。張育成揮別前役3支0低迷，此戰5打數3安，本賽季首次上演猛打賞，吞下1次三振，打擊率回升到3成，大衛漢米爾頓（David Hamilton）、達爾貝（Bobby Dalbec）貢獻1安，瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲出雙安。國民34歲老將亞當斯（Matt Adams）力求回到大聯盟，但此戰4打數掛蛋。