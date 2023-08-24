由臺南市政府辦同時也是臺南年度壓軸的賽事2023年第40屆曾文水庫馬拉松賽，訂於今(112)年12月10日在曾文水庫園區舉行，並自8月11日至9月29日受理報名。

黃偉哲市長表示，今年為曾文水庫馬拉松40週年，賽事除新增馬拉松雙人接力組及專屬組合式完賽獎牌，其餘賽事組別也推出40週年限定旋轉式完賽獎牌，報名參賽的跑友若是符合年齡40歲（72年次）或40年次或身分證尾數40其中一項，即加贈40週年曾文紀念毛巾衣乙件。歡迎全國所有熱愛馬拉松跑友，共同來參加這場匯集山景、湖景，全國歷史最悠久的馬拉松40週年賽事。

臺南市第40屆曾文水庫馬拉松賽事資訊及報名、完賽、加碼好禮。（圖／臺南市政府體育局提供）

體育局陳良乾局長表示，本次賽事比賽項目共分為全程馬拉松組(42.195km)、挑戰組(21.3km)、路跑組(12km)、健康休閒組(3km)及馬拉松雙人接力組(42.195km)。今年為慶祝40週年，馬拉松組男女總排名前三名獎金分別提高一萬元，且報名參賽馬拉松組、挑戰組、路跑組及馬拉松雙人接力組的選手皆會獲得專屬曾文水庫馬拉松40週年帆布袋，提供參賽者放置衣物及完賽物資等物品，今年賽事也持續提供優質便民的北中南接駁車服務，歡迎全國民眾踴躍報名參加。

臺南市政府體育局表示，曾文水庫馬拉松自8月11日至9月29日開放報名，今年除新增賽事組別及提升選手物資，會場也提供趣味闖關活動及手作體驗紀念品，邀請全國熱愛馬拉松的朋友一同參與這場湖光明媚山色動人的40週年賽事，相關活動詳情，請至曾文水庫馬拉松ＦＢ粉專查詢。（臺南市政府體育局廣告）