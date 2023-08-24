台南市安平區健康三街府平路上，昨（23）日發生一起死亡車禍！一名魏姓女子（21歲），昨早7時許開車行經府平路，正左轉時，疑似精神恍惚、車速過快，迎面撞上行走於府平路的孫姓婦人（58歲）。魏女酒測值高達0.57毫克，全案依公共危險等罪嫌移送台南地檢署後，魏女被檢方諭知10萬元交保候傳。

回顧本案，一名21歲魏姓女子酒駕撞傷婦人後，再衝撞路旁店家前的計程車，並最終直到衝進騎樓方才停下。孫婦遭撞受重傷，經醫院判定腦死，其子女討論後，不忍再讓母親受苦，昨晚9時決定放棄搶救，留孫婦最後一口氣返家。

根據警方調查，魏女原於某舞廳上班，但昨晚卻未上班而至朋友家喝酒。昨上午7時許，她駕駛一輛白色奧迪自小客車準備回家，途中從安平區健康三街往北行駛至府平路口左轉時，疑似酒後精神恍惚、轉彎車速過快，小客車往路旁偏行，不慎撞上行走於府平路的孫婦。

孫婦先被送往郭綜合醫院，再轉送成大醫院緊急開刀，雖然一度轉至加護病房，卻由於其生命狀況極不穩定，子女最終決定放棄搶救治療。

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