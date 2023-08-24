2022年8月27日掛牌的數位發展部，如今已即將滿1周年，但卻遭各界酸毫無作為，淪為麵線外送部，國民黨台北市議員、2024立委參選人李彥秀也怒批，明明蔡政府對數位部要人給人、要錢給錢，但至今仍一事無成。

李彥秀今（24）日在臉書表示，數位部掛牌的首年就統籌210億元預算，設6司2署加上「國家資通安全研究院」，還給予極大的用人彈性，在要人給人、要錢給錢、要彈性給彈性的狀況下，數位部僅交出點麵線平台、領六千元系統的成績單。

「這就是台灣數位升級，邁向數位國家的馬達？」李彥秀質疑，這一年來除了有一位明星部長外，數位部始終找不到政策方向、發展框架與數位疆土，更不要說推動次世代AI人工智慧及協助企業數位轉型，只能淪為「雷聲大雨點小」的無頭蒼蠅。

李彥秀酸，數位部說資安即國安，但迄今公務機關個資外洩查不出問題，有近三成外館資安不合格，且最讓民眾詬病的詐騙橫行、資安保護、媒體議價法草案等一事無成，「要救台灣之前，請先救救數位發展部毫無目標的運作與大腦吧。唐鳳部長，請別讓數位發展部『抓周』最後淪為『抓瞎』！」