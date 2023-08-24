精打細算的你想為自己多創造一筆現金流嗎？高股息ETF是一個不錯的選擇，以台灣首檔月配息台股ETF 00929（復華台灣科技優息）為例，即使是月入40K的小資族，只要持之以恆努力存到一定本金，每個月就有機會多一筆現金流入袋，一方面累積財富，同時也能補貼每月開銷。

小資族每月存2.5K 有望每月加薪1萬

台股高股息ETF琳瑯滿目，擁有月配息機制的00929更是備受青睞，其基金規模從掛牌上市時的50多億元擴增至目前300多億元，根據集中保管結算所統計至8月18日止，最新受益人數已超過20萬人，成為存股族新歡。

值得留意的是，00929已於7月19日進行首次配息，每單位配息金額為0.11元，依復華投信官網揭露的年化配息率為7.95%，而第二次配息金額也已公布同為0.11元，依8月14日最新淨值16.11元推估，年化配息率仍有8%左右的水準。

試算一下，以月入40K的小資族而言，每個月省吃儉用存下2.5萬元，5年可累積150萬元的本金，若以8%的年化配息率計算，有機會直接解鎖被動收入月領1萬元目標，讓輕鬆創造現金流不再只是夢想，還能直接補貼每月的固定開銷，當然金融市場仍需面對短線起起伏伏的走勢，但若拉長戰線，定期定額還能擁有複利效果。

00929月配息人氣高 後續表現不容小覷

近一步分析，隨著ETF市場人氣攀升，配息型ETF一向受到投資人喜愛，其中00929上市以來的優異表現，更晉升為台股高股息ETF三哥。

事實上，00929是百分之百布局台股電子科技類股，其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」總計40檔成分股，每年6月調整一次，透過ROE、現金股利穩定度、本益比等指數篩選規則，篩選出的科技類股通常具備股息較高且財務體質相對好的特質，並且避開飆股、估值過高的兩類股票。對於每個月都需要足夠現金流可利用的投資人來說，一旦有了相對穩定的現金流，也不用再為了每月開銷傷透腦筋。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。