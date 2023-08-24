文／蔡季伶撰寫提供

AI概念股近期股價上沖下洗，一連串AI供應鏈呈現大漲大跌走勢，連帶使得高股息的ETF受震盪，甚至網友大喊「有AI人生就BI（悲哀）」。然而，備受存股族高度關注的「ETF紅牌」，即百分百布局科技股的復華台灣科技優息（00929）卻是老神在在。專家分析，6月大換股時00929已經神預測將飆股剔除，簡直是「神操作」！

00929換股「神操作」！剔除AI飆股

00929所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」總計40檔成分股，每年6月調整一次，故臺灣指數公司自今年6月下旬以來，開始陸續換股，6/29正式敲定最新成分股名單（下表），其中剔除掉當時高股價的廣達及緯創，引起市場一片譁然，沒想到沒過多久，隨著AI概念股的重挫，網友們才恍然大悟原來00929根本未卜先知，稱呼這換股邏輯根本是「神操作」。

資料來源：復華投信，2023/7。

（個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。）

其實根據00929追蹤「特選臺灣科技優息指數」的編制規則，買ETF就是追求「穩定配息」，透過ROE、現金股利穩定度、本益比等指數篩選規則，因此，篩選出的科技類股通常具備股息較高且財務體質相對好的特質，等於說避開飆股、估值過高的兩類股票，然而這樣的「避開」卻也是幫存股族賣在高點，不但順利配發股息，也讓股價持盈保泰。

AI概念股大跳水! 00929經理人：健康回跌

雖然分手廣達及緯創，但百分百科技股組成的00929，成分股中仍存在不少AI概念股，針對投資人憂慮是否會影響00929的未來走勢?00929經理人許忠成說明，AI概念股是中長期趨勢，AI受重視之程度可以從近期美國科技巨頭法說會中頻頻提到AI相關詞彙得知，像是微軟、Google財報都優於預期，基本面上更是幫AI相關題材打上強心針。

因此，七月底、八月初台股AI相關概念股的回檔可以視為健康的回跌，但考量AI概念股的波動性及風險，投資人在投資科技類股時理應分散投資標的，像00929成分股有40檔，一定程度已分散投資風險，且包含各種科技主題，如AI、電動車、5G通訊、雲端運算等，除了每月領取股息外，也幫助投資人掌握未來絕大多數的科技應用。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。