美國國防部正式宣布批准售予台灣F-16戰機的紅外線搜索和追蹤系統(IRST)，這批搜索追蹤莢艙將大幅提升F-16V遠距偵搜能力，強化空戰效能。而真正讓共軍擔憂且恐懼的是，IRST系統主要功能，就是我方對於「低訊號」目標偵測將大幅提昇，意味中共解放軍的隱型戰機在這套系統下，將無所遁形。

IRST紅外線搜索和追蹤傳遞感應莢艙，可用於尋找噴射機引擎發出的熱源信號，從而被動探測其他飛機，包括匿蹤飛機。另由於裝備本身是被動性，不會發出任何類型的輻射源，因此會令敵方更難探測。

因IRST可實現高精確度的觀測標定和瞄準，更可讓F-16V戰機提供更大的機載武器射程，藉此提高本身的生存能力。

戰機攜帶IRST系統，不須依賴機載雷達鎖定目標，一旦戰機進入射程，IRST將用於選擇並且追蹤優先目標，因此未來空軍在面對中共戰機時，可具備相對優勢，先立於不敗之地。這套系統已陸續應用在美軍Block III「超級大黃蜂」將與F-35C戰機上，成為美軍第一線攻擊戰鬥機主力。