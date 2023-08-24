彰化市中正路二段與中央陸橋路口發生轎車追撞機車事故，幸事故雙方都無大礙。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市一名女子前天騎乘機車行經中正路二段與中央陸橋路口時，遭後方轎車追撞，人差點後滾翻，事故畫面今天曝光，可看到該名短裙女子看到有車輛遠遠開過來，即先停車禮讓，好心卻被車撞，幸好人並無大礙。

從曝光的畫面可發現，當時一名穿著短裙的女子騎乘機車經過彰化市中正路二段的全聯後，騎到中正路二段與中央陸橋的路口時，她看到中央路方向有車子過來，因此停車禮讓，結果即遭後方一輛轎車碰撞，人差點後滾翻，直擊事發過程的民眾不禁發出驚呼。

轄區的彰化警分局大埔派出所所長蔡騏宇指出，經查，這起事故發生在前天下午4點多，丁姓女子（28歲）駕駛普通重型機車在彰化市中正路二段由西往東行駛，行經中央陸橋旁的路口停等車輛時，遭後方的轎車碰撞。

警方獲報到場後，調閱事發路口監視器畫面，初步判斷疑似是後方轎車駕駛胡姓女子（38歲）未注意車前狀況肇禍，真正肇事原因仍需再調查釐清，事故雙方都沒有酒駕情事，也都表示都沒有受傷。