熱帶性低氣壓TD10目前位於菲律賓東方海面，氣象達人彭啟明表示，今、明兩天有增強成第9號颱風蘇拉的機會，且颱風距離台灣很近，下周三、四（30、31日）影響台灣，預計等周日（27日）模式收斂再觀察是否登陸及能否放颱風假。氣象職人吳聖宇也指出，預報顯示準蘇拉有3種可能路徑，其中一種是從台灣東部登陸直侵台灣。

吳聖宇在臉書表示，從最新歐洲系集預報模式能看出，TD10、也就是準蘇拉颱風未來有3條可能路徑，分別是A偏西前進，往巴士海峽過去、B朝西北從東半部登陸侵襲台灣，或是C朝西北方沿著東部海域北上。

吳聖宇說，颱風有ABC三條可能路徑，會偏向哪個還不知道。(翻攝自吳聖宇FB)

吳聖宇說，準蘇拉到底會偏向ABC哪一個還不知道，除了要看它未來往東南繞的圈子有多大之外，還要看東南方後續發展的其他擾動對準蘇拉的牽引情況，這些都會影響到準蘇拉未來的路徑變化，直言今年每一個系統都這麼麻煩，大家不必現在就一陣驚慌，暫時先靜觀其變，讓子彈再飛一會兒再說。

彭啟明則在臉書表示，平靜了兩周，突然有颱風將要生成，且颱風距離台灣很近，如果正式成颱，發布警報的速度會很快，下周三、四影響台灣，至於會不會登陸、會不會放颱風假？等到周日時模式預測收斂時，再來觀察都來得及，現在都還在打轉。