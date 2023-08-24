台積電美國亞利桑那州廠因熟練裝機人才不足，日前已宣布4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年，亞利桑納州最大工會則表達強烈不滿，批評這只是台積電想要引進低薪台灣勞工的藉口。外媒指出，目前該廠緊張局勢沸騰，多名現任工人受訪時說，晶片廠的建設被推遲的原因，主因是營運管理不善和行政混亂。

台積電先前表示，亞利桑那州廠量產時間可能會推遲一年，部分原因是美國工人缺乏技能和經驗。為了讓事情重回正軌，該公司正在努力讓多達500名台灣技術人員獲得簽證，以協助現場施工和培訓。亞利桑納州最大工會則發起請願書，敦促美國立法者拒絕這些簽證。

根據商業內幕（Businessinsider）報導，一名在亞利桑那州工廠工作大約一年的切管機工人表示，台積電一直說工人正減慢他們的速度，但卻沒有向我們提供我們需要的信息。他無奈表示：「如果台積電給我們提供了正確的信息，我們大多數人都有能力做到這一點。」

切管機工透露，台積電工地安全違規現象很常見，像是有一次，數百磅的重物鬆散地懸掛在工人頭頂上方20到30 英尺的地方，而這是很嚴重的安全違規行為。他更提到，現場的許多台灣工人都穿著網球鞋而不是靴子，而且沒有戴護目鏡或手套。

有焊工說，美國工人或任何工人面臨的主要問題是缺乏材料。另一位受訪工人稱，施工延誤100%是管理問題，並不是美國工人沒有建造工廠的技能，而是沒有獲得足夠的資源來完成工作。他強調，他和許多其他工作人員過去曾在英特爾擔任過類似的職務，因此他們知道事情不該如此。

台積電對此承諾會捍衛工人安全，當被問到現場是否存在安全問題時，公司表示，會根據已知的安全標准定期進行審核，並依據州和國家數據對安全記錄進行審核。