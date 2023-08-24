放屁是自然生理現象，人體一天排氣20次以下都屬正常範圍，但若放屁很臭，除了容易尷尬外，也要小心是否是身體發出警訊。對此，營養師何沂霖表示，若排除7種情況，例如攝取過量蛋白質、吃進較多含硫的食物、腸道菌叢失調等，建議最好安排進階的腸胃檢查，以找出是否有潛在疾病。

何沂霖在粉專「何沂霖 營養師」發文表示，通常排氣應該不太會有味道，若發現放屁有臭味，可先檢視是否有下列7種情況：

1、是否有便秘問題，當糞便長期滯留在大腸內，易造成壞菌增生。

2、是否攝取過量蛋白質、消化不良。

3、是否攝取高脂、高糖份的食物。

4、是否吃進較多含硫的食物，如大蒜、花椰菜、羽衣甘藍等。

5、是否有乳糖不耐症。

6、是否腸道菌叢失調，像是高脂、高糖份飲食，也可能影響腸道菌。

7、 是否攝取較多糖醇類的食品。

何沂霖指出，若排氣長期都有異味，排除上述的可能性，也建議最好安排進階的腸胃檢查，以找出是否有其它疾病的風險，才比較安心。

除此，很多人以為放屁臭就是大腸癌警訊，然而，根據衛福部南投醫院的衛教資料指出，屁味與腸癌並沒有絕對的關連性，因此不用過於恐慌；但它是腸胃道蠕動型態改變的跡象，當腸道裡的狀態改變時，會以放屁味道變臭等形式來表現，建議就診由醫師評估安排相關檢查。

另外，大腸癌早期症狀不明顯易被忽略，50歲以上可定期進行腸鏡檢查，若有家族史則建議40歲以上安排腸鏡檢查。若出現排便習慣或糞便形狀改變、裡急後重感、血便、腹痛、貧血、食慾不振、體重減輕等症狀，則務必盡快就診。