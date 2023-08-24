一名患有失智的男子，日前獨自外出買午餐後，忘了回家的路，獨自一人在台中市區遊蕩徘徊，未料卻不慎摔傷送醫，但在醫院卻無法聯繫家人，院方只好求助警方，轄區永福所立刻前往將男子帶回，細心比對資料，終於查出身分聯繫上家屬，順利讓他返家。

中市警六分局永福派出所所長賴進忠、警員李明賢日前巡邏時，接獲醫院報案稱有迷途男子需要協助，員警發現蘇姓男子出買午餐忘記回家的路又不慎受傷送醫，所幸在員警及熱心民眾的協助下才得以返家團圓。

據了解，蘇姓男子患有失智情形，獨自外出買午餐卻忘記回家的路，當他漫無目的地在大街徘迴時，又不慎跌倒，所幸經救護車送醫後並無大礙。但醫院人員多次詢問蘇男身分時，卻發現他身上沒有證件，且無法告知家屬聯絡電話，醫院無法通知家屬，只好請派出所員警到場，在員警比對資料下，終於得知他身分，便先將他載回派出所休息，並協助聯繫家屬到派出所團聚，家屬見老翁平安歸來，對醫院及員警的協助深表謝意。

警方呼籲，家中如有年邁長輩，切莫讓其獨自外出並可向社會局申請「愛心手鍊」或在隨身之衣物繡上姓名、聯絡電話等資料，以利查證迷途者身分及聯繫家屬，亦建議民眾如發現疑似走失者時，可撥打110向警察機關請求協助，俾利幫助走失者找到回家的路。