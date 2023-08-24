輝達展望3Q，預估營收升至160億美元，高於預期的126.1億美元，新的指引表明營收同比增長將達170%。此外，公司表示董事會授權進行250億美元的股票回購。盤後輝達股價漲逾8%。

台股早盤AI概念的指標股廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)等再度凝聚多頭上攻，但其中緯創的獲利了結賣壓較重，個股漲勢明顯受到壓抑。

至於台股ETF方面，統一FANG+ETF(00757)盤中漲逾3個百分點，由於輝達上漲也帶動其他科技股科技巨頭，包括微軟、蘋果、特斯拉等股價同步上揚，只精選美國科技巨頭的FANG+尖牙指數，成分股僅10檔，昨日全線收漲，整體指數單日上漲2.31%，漲幅領先美股三大指數，表現令人驚艷。

另外，兆豐洲際半導體(00911)、國泰台灣5G+(00881)、新光臺灣半導體30(00904)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)等，漲幅也都表現優於大盤。