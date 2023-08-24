綜藝教母張小燕22日歡慶農曆75歲生日，演藝圈超多星友都到場齊聚一堂，包括張清芳、巫啟賢、哈林（庾澄慶）、卜學亮、曾寶儀等人，現場熱鬧滾滾，但張小燕的愛徒黃子佼沒現身，持續神隱中。

男星屈中恆的老婆Vicky（童秀娟）24日在IG公開參加張小燕的生日聚會照，入鏡的嘉賓共18位，張清芳、巫啟賢、庾澄慶、卜學亮、曾寶儀、Vicky等都在場，而壽星張小燕坐在正中央，她頂著搶眼的藍色短髮，戴著白框眼鏡，繫上與髮色相似的絲巾，精神抖擻、氣色頗佳，看不出已75歲。

張小燕歡慶75歲。（圖／IG@vickytung076）

張小燕人緣好，生日派對有眾多星友前來祝福。（圖／IG@vickytung076）

Vicky感性地寫下：「謝謝我的生命中有你們！生日快樂～我的姐姐哥哥們。」此外，她在限時動態曝光與巫啟賢對唱的影片，化身小迷妹，高興地表示：「謝謝國際巨星的啟賢哥哥，不只煮好吃的食物給我們吃，還陪著音痴唱歌，下次我們可以一起打高爾夫球嗎？」

Vicky稱巫啟賢是國際巨星。（圖／IG@vickytung076）

這場聚會眾星雲集，不過張小燕的愛徒黃子佼沒現身，疑因官司纏身不克前往。黃子佼自從拍攝道歉影片後，良好形象跌入谷底，上月無預警發布2萬字文章，其中提到曾打給陳鎮川和張小燕求助，而張小燕看到愛徒恐面臨牢獄之災，9字悲痛表示：「律師陪同，要好好面對。」

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