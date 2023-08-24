年初經發局曾推出「加食延暢」串連在地酒吧、餐酒館及火鍋等各類型夜經濟特色店家，今聯手音樂串流業者推出「加食延暢＋」方案，延續演唱會經濟。（柯宗緯翻攝）

第 18 屆 KKBOX 風雲榜卡司堅強，陣容包括 Faye 詹雯婷、G.E.M.鄧紫棋、imase、Jeff Satur、Karencici、Kimberley 陳芳語、MATCHA、MC HotDog 熱狗、Peder Elias、TRASH、U：NUS、五堅情 W0LF(S)、宇宙人、艾薇、林宥嘉、韋禮安、徐佳瑩、孫盛希 Shi Shi、陳華、理想混蛋、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治（按英、中文筆畫排序）等 22 組人氣歌手。（柯宗緯翻攝）

「第18屆 KKBOX 風雲榜」將於9月2日在高雄巨蛋登場，卡司堅強包括Faye 詹雯婷、G.E.M.鄧紫棋、林宥嘉等22組人氣歌手。高市府與業者合作，加碼推出「加食延暢＋」，歌迷可兌換限量優惠。此外，再加碼抽50組100張門票，分享貼文就有機會去看演唱會。

高市府經發局長廖泰翔表示，感謝KKBOX選擇高雄舉辦風雲榜，並與市府攜手延續演唱會經濟，推出「加食延暢＋」，市府與在地酒吧、餐酒館及火鍋等各類型夜經濟特色店家合作，參與風雲榜的歌迷將會收到KKBOX電郵寄送的活動序號，即可上官網兌換「加食延暢優惠 PASS」，可獲合作店家提供限定優惠。

為讓更多歌迷參與，廖泰翔表示，加碼贈送50組共100張門票，即日起追蹤高雄市政府Instagram，並於活動貼文下方標記（tag）3 位朋友，留言「一起來高雄看OOO」（OOO可填入任何一位本次風雲榜演唱會卡司），分享至限時動態，將於下周抽出50組幸運兒。

KKCompany Technologies 音樂串流業務群總經理葉展昀表示，感謝高市府打造美好音樂展演環境，給予KKBOX風雲榜全力的支持，創造高規格的演唱會體驗給所有熱愛音樂的朋友們；同時更兼顧到樂迷完整體驗，串連在地商家提供「加食延暢＋」專屬優惠，讓聽演唱會成為一場極致的五感享受之旅！

經發局指出，第18屆 KKBOX 風雲榜陣容包括 Faye 詹雯婷、G.E.M.鄧紫棋、imase、Jeff Satur、Karencici、Kimberley 陳芳語、MATCHA、MC HotDog 熱狗、Peder Elias、TRASH、U：NUS、五堅情 W0LF(S)、宇宙人、艾薇、林宥嘉、韋禮安、徐佳瑩、孫盛希 Shi Shi、陳華、理想混蛋、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治（按英、中文筆畫排序）等 22 組人氣歌手。