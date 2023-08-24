林男（前中）為首的犯罪集團，平日以網路販售毒品，暱稱「精美鑽石-24h-營業」、「天空之城」為名。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方提醒，這批查獲的粉、紅色毒咖啡包上，斗大的大字標註「發」、「福氣」、「大吉」等字樣。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

26歲林姓男子日前到台中市北區疑毒品咖啡包交易，遭警方查緝並查扣毒品咖啡包1批及犯案現金，警方調查，林失業多年，為賺錢疑在網路販毒，當警方到林男家中搜查，林父見狀氣得大罵兒「關到死為止！」、「講不聽！」，一旁母親則不斷勸林父身體要緊，警嘆讓父母親傷透心。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵一隊指出，日前警方於網路巡邏發現，有人暱稱「精美鑽石-24h-營業」、「天空之城」，在網路上疑進行毒品咖啡包交易，經深入追查發現幕後林男等人涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦並成立專案小組經探訪、蒐證，日前時機成熟收網。

警方調查，以林男為首的犯罪集團，背後金主為30歲張男，以網路販售毒品，另22歲張與23歲于及18歲林姓男子分別擔任毒品倉管、總機及運送毒品等工作，利用北區所經營檳榔攤為據點，以「掛羊頭賣狗肉」方式，召攬員工作為販毒運送運毒品車手，俗稱「小蜜蜂車手」，警方派員跟蹤、蒐證。

警方逮捕林、張、張、于及林男等5人，並查扣毒品咖啡187包（毛重601.89公克）、愷他命9包（毛重18.82公克）、36萬8600元、手機9支、銀行金融卡1張及監視器1組等贓證物，全案偵訊後依毒品危害防制條例罪移送偵辦，台中地檢署偵結起訴在案。

警方提醒，這批查獲的粉、紅色毒咖啡包上，斗大的大字標註「發」、「福氣」、「大吉」等字樣，另包裝上還有小字寫著「時來運轉」、「吉祥如意」等字樣，刻意將毒品外包裝，藉由偽裝成與傳統節慶類似的外包裝，民眾切勿因一時好奇而嘗試。

警方呼籲，製造販賣毒品「罪加一等」，警方將持續強化治安能量，對於毒品犯罪刨根究底之決心，堅持不懈，以建立台中市為最安居樂業的宜居城市。