美國大聯盟場務專家Chad Olsen今年7月13日到新竹棒球場檢測場地並作改善評估，市府24日表示，報告已於第一時間檢附翻譯送交地檢署，美國場務專家指出場地排水不良、土壤未達使用標準且易使球員受傷等問題，市府目前正評估改善方案。

高虹安上周表示，Chad Olsen所屬的Brightview公司的新竹棒球場改善評估報告已送達新竹市政府，因報告是全英文撰寫，目前已請專業廠商翻譯，並指初步看到的狀況「真的不是很妙」。期間也有多名市議員也要求市府公開完整原文報告，市府於今日公布。

市府指出，這份報告由大聯盟場務專家Murray Cook及Chad Olsen共同署名，檢測方式包含自然排水測試、淸碎石排水測試、底部排水測試、截斷面勘驗、專業實驗室檢測各層取樣材質、專家環場視察等，詳盡解釋土壤級配、排水條件、球場尺寸、噴灌系統等球場關鍵組成，並針對後續改善提出建議。

市府也公布原文，報告內容提到，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險，降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在雨期時將很難進行比賽。

報告指出，表土層下方之清碎石層含有細小的石塵顆粒，這些顆粒被鎖定且太過緊實，以至於水份無法進入此層以下的排水系統，這種材料通常不被批准作為運動場場地的生長介質或排水材料。

報告也指出，內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準，沙子、淤泥和粘土的比例也不符合棒球場的行業標準，欲解決上述問題，建議要重建表土層及去除清碎石層。

市府指出，經科學儀器及專家檢驗後，報告描述狀況與去年7月20日職棒球員工會所提出球場使用回饋心得相符。檢驗報告同時也釐清3月新竹棒球場工程體檢會議會勘時，球場曾出現多日未降雨而水坑積水處卻遲遲無法排水之滿溢現象。

市府後續將儘速舉行新竹市立棒球場工程體檢會議，針對改善評估建議，研擬棒球場的具體改善方案及期程，市府也將檢驗報告原文優先提供新竹市議會棒球場改善監督小組，並將上網供市民及廣大球迷朋友檢視，網址：https://gov.tw/AdR。

有關議員質疑報告送達市府時程，市府也澄清，Chad Olsen7月13日場勘時，即約定1個月後提供球場報告，市府也在8月14日收到報告，以上均按照工作期程安排，後續也多次召開會議，研討報告內容及改善方案。