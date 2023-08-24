大陸21日以台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，公告自當日起暫停輸入，農業部長陳吉仲稱，台灣已降低對陸芒果出口的依賴，引發國內關注，不少人也批陳吉作無作為。對此，《中時新聞網》Youtube頻道近日發起街頭訪問，詢問民眾對此事看法，結果讓人相當震撼。

Youtube節目《街頭大聲公》22日PO出影片，針對「大陸方面21日起宣布禁止台灣的芒果輸入，究竟是芒果沒有好好把關，還是副總統賴清德訪美惹怒了大陸當局」的題目進行街訪。有攤商抱持樂觀想法，回應「我們台灣芒果現在產季快結束了，大陸輸入不輸入沒有很大的影響，我們台灣人自己吃那麼多，都沒有怎麼樣，應該是政治的關係，日本也要買我們的芒果，我們批發價還好，有銷出去最好，增加收入。」

不過也有民眾直言，「兩岸關係到最冰點，我的感受就是這樣子，我對於水果沒有那麼內行，能出口，應該不可能把很糟糕的東西拿出去」、「果農沒有把品質弄好，但有時被天氣、被肥料影響」、「是我們沒有把品質把關好啊，這不能怪誰，把關好或許大陸就沒辦法用這點操作」、「有賣過去對農品比較好，利潤也可以照顧國民」。

不過也有攤商反應了悲觀的態度，稱「說芒果有蟲要退也只能退，我們也只能做芒果罐頭或芒果乾，就遇到也沒辦法」。