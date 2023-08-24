有些女生進入一段戀情後，伴侶則會變成她們的第一順位，不過，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍女、金牛女、牡羊女即使戀愛後，依舊把閨蜜的事看得比伴侶還重要，而當有難時更是會為閨蜜兩肋插刀，甚至也會為對方考慮得多一些，讓男友不禁吃醋。

▍天蠍女

天蠍女一旦認定一個人就會極度偏心，時刻都站在對方角度著想。她們對待閨蜜就是最好的例子，當遇到困難時，不管是否對錯都會在第一時間先護著對方，而相比之下，男友的重要程度確實比不上閨蜜，若這時伴侶表達不滿，天蠍女還不高興。

▍金牛女

金牛女對自己想寵愛的人，總是會特別的盡心盡力，並且會幫助對方到底。而有時她們也知道不應該無條件的釋出善意，但就會不忍心收回自己的付出。金牛女倒不是覺得男友的地位比不上閨蜜，就是在閨蜜關係好的時候，單純只想為對方著想。

▍牡羊女

在牡羊女心中，男友就應該寵愛自己、聽她們的話，這樣就可以少擔憂，並且能夠少付出一些，但反之，對於閨蜜，個性好強的牡羊女往往覺得有義務做到兩肋插刀，對於閨蜜的需求則會考慮得更多一些，導致容易忽略男友。