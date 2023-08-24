全球AI股領頭羊輝達（NVIDIA）周三（23日）公布上季財報，創下新高，盤後股價飆漲逾10%，也讓台廠AI供應鏈歡呼，早盤股價紛紛大漲。專家分析，台積電代工輝達H100晶片，平均每顆賺近900美元（約台幣2.8萬）。此前，外媒報導，輝達H100成本約3320美元（約台幣10萬元），但賣出價格高達3萬美元（約台幣95萬），利潤相當驚人。

輝達第2季營收135.1億美元，季增 88%、年增 101%，創史上新高，優於市場預期112.2億美元。調整後淨利67.4 億美元，每股EPS為2.7美元，較分析師預期2.09美元來得高。

本季財測樂觀，輝達第3季營收預估160億美元，打敗分析師預估的126.1億美元，意味著當前季度營收年成長達到170%。輝達周三（23日）股價上漲3.17%至471美元，在公布財報與財測後，盤後飆漲逾10%，一度衝上517美元。

外媒報導，華爾街分析師Robert Castellano估算，台積電每個晶片產生的CoWoS收入爲722.85美元。台積電使用5奈米製程代工輝達H100晶片，其每製造一片5奈米晶圓可收入1.34萬美元，而每片晶圓有86顆H100晶片，每個H100晶片收益爲155美元，疊加封裝產生的722.85美元，算下來，台積電代工輝達H100晶片，平均每顆賺近900美元（約台幣2.8萬）。

巴倫周刊報導，據投行瑞傑金融（Raymond James）估計，輝達H100晶片的製造成本為3320美元，但賣出的價格高達2.5萬至3萬美元。在某些情況下，銷售價更可達到約7萬美元，利潤率高達1000%。不過有分析師指出，產品開發需要時間和資源，還要考量開發過程中，工程師和其他參與者所付出的研發成本。