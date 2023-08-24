The Judge lays down the gavel 🧑‍⚖️ pic.twitter.com/EZ4zzRSoYR — New York Yankees (@Yankees) August 23, 2023

AARON JUDGE GETS A HAT TRICK 🤯



First time in Judge's career he has a 3 HR game.



(via @Yankees)pic.twitter.com/hTtvicNtEb — Bleacher Report (@BleacherReport) August 24, 2023

Aaron Judge’s 162-game home run pace is 60 homers.



Imagine if we got a full season of this… amazing pic.twitter.com/LKk3Tzf9JI — YankeesMuse (@YankeesMuse) August 24, 2023

前場打擊熄火遭國民奉送9連敗的洋基，24日靠著隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯首度3響炮、包含1發震撼全場的滿貫炮，單場轟進6分打點，率領洋基9比1大勝國民，拒絕將連敗推向雙位數。

洋基首局就有攻勢，賈吉中外野方向全壘打幫助球隊開張，下個半局洋基再掀起一波狂轟猛炸，裴雷拉（Everson Pereira）滾地球形成野手選擇送回跑者，生涯首打點進帳，2出局滿壘又輪到賈吉登場，手感正夯的他當然不會放過5號位速球，一棒敲回4分擴大領先。

本季不斷上演爆爆樂的洋基先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino），此役拿弱旅開刀，以97球吃下6.1局，只被敲出1支安打，三振、保送各2次，本季第2度先發登板無失分，拿下本季第3勝。7局下勒馬修（DJ LeMahieu）、賈吉「背靠背」開轟追加分數，國民史密斯（Dominic Smith）開轟避免遭完封。

賈吉4打數敲出的3安都是全壘打，寫下個人生涯首次單場三響砲紀錄，儘管因傷休養了54場比賽，賈吉本季27轟仍排美聯第5，開轟數、打點（53）都是隊上第一，《YankeesMuse》發文指出，按照賈吉開轟效率，如果能夠打滿162場比賽，他能夠再度創造一個60轟賽季。