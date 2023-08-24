數位部將在本月27日掛牌滿一周年，但被批政績無感、打詐無力，媒體議價法更毫無動靜。對此，數位部表示，該內容有所誤解，目前已進行兩輪、6場對話，Google已提供3年3億元共榮基金，目前正與新聞業說明申請方式，預計本月底將與文化部、通傳會啟動第三輪對話，謀求各方共識。

數位部指出，行政院在跨部會小組努力推動大型跨境數位平台和新聞業的共榮機制，推進立法須先提出草案，但草案涉及立法路線與機制，亟需社會共識，新聞業、相關學者或立委都會提出看法，對於應採澳洲議價模式、基金模式（包含是否課徵數位稅等）、歐盟著作鄰接權模式，看法分歧，尚未聚焦。

對於產業人士透露大型數位平台願意遵守法令，數位部指出，尊守法令，是否能夠確實帶給新聞媒體更多資源，值得社會共同思考，以年初歐盟國家捷克為例，修正《著作權法》後遭遇挑戰，Google認為捷克的修法，將導致其在境內服務存有法律風險，因此在遵守該國法律前提下，暫時停止Google新聞的編輯推薦、Showcase等相關服務。

另外，加拿大今年新立法《線上新聞法》8月1日施行時，Google與Meta便宣布「基於法遵」，中止加拿大使用者透過其相關服務獲取新聞內容，甚至將加拿大新聞連結刪除，因此，透過輪對話凝聚社會共識、找出適合新聞業和大型數位平台共榮的機制和方向，實為涉及是否立法、如何立法的重要進程。