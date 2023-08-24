「送肉粽」除煞科儀通常不會在農曆7月舉行，不過彰化市古夷里周六（26日）晚間10點將有一場「送肉粽」，引發地方人士議論紛紛；民俗專家蒲慶峰重話表示，鬼月孤魂野鬼來到人間盡情歡樂，此時辦理送煞科儀可能招惹一票好兄弟，絕對會再出事。

根據《自由時報》報導，古夷里一名近70歲的婦人疑久病厭世，在住家附近想不開輕生，家屬預計周六晚間10點起辦理「送肉粽」科儀，路線預計今明兩天確定。

由於目前正值鬼月，對於這場送肉粽科儀，地方人士議論紛紛，也相當惶恐。

對此，民俗專家蒲慶峰表示，彰化沿海地區民間習俗之一的「送肉粽」是民間傳統送煞儀式，不過現在正值農曆7月，其實不宜舉辦。

蒲慶峰直言，農曆7月婚喪喜慶、入厝都不宜，當然也包含「送肉粽」，原本喪家要消災解厄，但鬼月送煞不僅送不走，還會招惹一票好兄弟，絕對會再出事，後果由喪家自行負責。

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